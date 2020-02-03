Kargoculardan corona virüsü ile ilgili açıklama

Corona virüsün, son zamanlarda herkesi endişelendiren ve çeşitli önlemler almaya iten bir virüs olduğunu söyleyen Kut, “Özellikle internette ve sosyal medyada kaynağı belli olmayan ve gerçekçilikten uzak pek çok bilgi dolaşıyor ve bu da kirlilik yaratıyor. Bu asılsız bilgilerden biri de, virüsün dünyanın dört bir yanını dolaşan kargolar aracılığı ile de yayıldığı iddiası. Bu konuda derneğimize pek çok telefon geliyor.” dedi.

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“TEDBİRLER DEVAM ETMEKTEDİR”

Kargo teslimatlarıyla ilgili henüz kendilerine tebliğ edilmiş bir değişiklik olmadığını belirten Kut, “Yetkili mercilerden herhangi bir bildirim olursa teslimatlarla ilgili ivedilikle gerekli değişiklikler yapılacaktır. Türkiye’ye Çin’den gelen veya Türkiye’den Çin’e gönderilen postalar için gümrük mevzuatımızın gerektirdiği tedbirler devam etmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yetkili mercilerin yayınlarını takip etmelerini ve asılsız bilgilerle değil, yetkililerin sözlerine itimat etmelerini önemle rica ederiz.” açıklamasında bulundu. (DHA)