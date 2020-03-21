Korona yerine Afrika’ya yardım

CHP'li Utku Çakırözer, ‘'Virüs salgını nedeniyle insanlar kirasını ödeyemezken, Afrika Kalkınma Bankası'na para vermek ne derece doğru?'' diye sordu. Teklif, AKP-MHP oylarıyla kabul edilirken, muhalefet milletvekilleri karşı oy kullandı.

O PARA HALKA HARCANSIN

Teklif üzerinde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Korona ve ekonomik kriz var, 8 milyon da işsiz var. Bankanın sermaye artırımı yüzde 125 ama Türkiye'nin taahhüdündeki artış yüzde 752. Bu para salgın nedeniyle kapatılan işletmelerde çalışanların ödenemeyen maaşlarına, çocuğu olan ebeveynlere, ücretli izinlere, yoksul yurttaşlara, emeklilere, öğrenciye ve sağlık emekçilerine harcansın'' dedi.