Kredi faizleri yükseldi mi? Bankaların emlak, konut ve ihtiyaç kredisi oranları belli oldu!

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar mevduat faizleri uzun zaman sonra çift haneye yükseldi. Bankaların sağladığı kredi oranları da bu sebeple yükselmeye başladı. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, İNG Bank, Denizbank ve Finans Bank'ın kredi faiz oranları…

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.25

Taşıt: 1.39

İhtiyaç: 1.39

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: Yok

İhtiyaç: 1.18

FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.36

Taşıt: 1.45

İhtiyaç: 1.09

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.99

Taşıt: 0.99

İhtiyaç: 1.30

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.87

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18

İNG BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.19

Taşıt: 1.07

İhtiyaç: 1.09

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.09

Taşıt: 1.21

İhtiyaç: 1.55