Marka değeri en yüksek ilk 10 şirket

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli markalarını açıkladı. Listenin ilk 4 sırasında ABD’nin dev şirketleri yer alıyor.

AMAZON İLK SIRADA

İlk sırada Jeff Bezos’un sahibi olduğu ABD’li perakende devi Amazon bulunuyor. Amazon markada değerini yüzde 18 artırarak 220.8 milyar dolara çıkardı.

İkinci sırada ise bir diğer Amerikan devi Google bulunuyor. Google’ın marka değeri yüzde 12 artışla 159.7 milyar dolara yükseldi.

Apple’ın marka değeri ise 2019 yılına göre yüzde 9 oranında azalarak 140.5 milyar dolar oldu. Bu sonuç, Apple’ı listede ikincilikten, üçüncülüğe indirdi.

Apple gibi marka değerinde kayıp yaşayan bir diğer şirket ise Bill Gates’in sahibi olduğu Microsoft. Microsoft’un değeri yüzde 2 kayıpla 117.1 milyar dolar oldu. Microsoft bu kayba rağmen 4. sıradaki yerini korudu.

Listenin zirvesinde bulunan 4 Amerikan şirketinden sonra beşinci sırada Güney Koreli Samsung yer alıyor. Samsung’un marka değeri yüzde 4 artışla 94.5 milyar dolara yükselse de şirketin sıralamadaki yeri değişmedi.

Listenin altıncı sırasında ise Çin bankası olan ICBC geliyor. ICBC marka değerini yüzde 1 oranında artırarak 80.8 milyar dolar seviyesine çıkardı. ICBC sıralamada iki basamak yükseldi.

Listenin yedinci sırasında geçen yıl olduğu gibi yine Facebook yer alıyor. Facebook’un marka değeri geçen yıla göre yüzde 4 kayıpla 79.8 milyar dolar oldu.

Sekizinci sırada bir diğer Amerikalı Walmart bulunuyor. Marka değerini yüzde 14 artıran Perakende devi, 77.5 milyar dolar ile geçen yıl 11. sırada olduğu listede 3 basamak yükselmeyi başardı.

Listenin dokuzuncu sırasında ise Çinli sigorta şirketi Ping An yer alıyor. Ping An marka değerini yüzde 20 artırarak ilk 10 içindeki en büyük sıçramayı yaptı ve geçen sene 14. olduğu sıralamada 5 basamak birden yükseldi.

Listenin onuncu sırasında ise bir başka Çinli şirket Huawei bulunuyor. Huawei marka değerini geçen yıla göre yüzde 5 oranında artırarak 65.1 milyar dolar seviyesine çıkardı.