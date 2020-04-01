MB işsizlik fonu tahvilleri karşılığında para basacak

Alınan bu tedbirle MB'nin para basarak kamu bankalarına nakit yaratacağı böylece büyük bölümü devlet tahvillerine bağlanan İşsizlik Sigortası Fonu'na likit sağlanacağı belirtiliyor.

Alınan bu tedbirle MB'nin dolaylı bir monetizasyona (para basarak iç borçların ödenmesi) gideceğini belirten Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, bu düzenleme ile elinde İşsizlik Sigortası Fonu tahvilleri bulunan bankalara nakit yaratılacağını söyledi.

Yılmaz, “Hazine'nin yükümlülüğü değişmiyor ama Merkez Bankası da işin içine giriyor. MB aldığı bu tahvillerin karşılığını vadesi geldiğinde nakit olarak Hazine'den alacak” dedi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 2019 sonunda 131 milyar 541 milyon liraya çıktı. İşsizlik Sigortası Fonu'nun 131.5 milyar TL kaynağı bulunmasına karşın fon kaynaklarının 122 milyar TL'si likit yani istenildiğinde kullanılabilir değil.

Fonun varlığının yüzde 93.07'si tahvil ve yüzde 6.93'ü mevduattan oluşuyor. Bu yüzden de hükümet, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının kullanımında ağırdan alıyor.

PARA DÖVİZE KAÇABİLİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise MB'nin para basarak bankalara vereceğini belirterek, “Para basarak ekonomide alan yaratma imkanları sınırlıdır.

Çünkü ekonomimiz şu anda ciddi anlamda dolarize olmuş durumda. Yani aslında kasa tamtakır. Ağır şekilde “dolarkolik” hale getirilen bir ekonomide, MB para bassa bile bunun dövize kaçma ihtimali çok yüksek.

Bunun olmaması için para basılacaksa bile öncelikle gerekli tedbirler alınmalı” yorumunu yaptı.