Meclis’te sahte bal isyanı

TBMM Genel Kurulu'nda ürün güvenliğiyle ilgili yasa teklifinin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, sahte olduğundan şüphelenerek memleketinden getirdiği balı 2.5 ay önce incelenmesi için Gıda ve Kontrol Genel Müdürü'ne teslim ettiğini ancak bugüne kadar kendisine sonucun bildirilmemesine anlam veremediğini söyledi.

Israrla sürdürdüğü bilgi talebine sonunda geçen hafta telefonda, “Getirdiğiniz bal sahte” yanıtının verildiğini ancak yine de yazılı metin sunulmadığını belirten Şahin, isyanını şöyle dile getirdi:

* 2.5 ay kadar önce bir arkadaş sahte bir bal ve baharatlar getirdi. Ben de aldım Ankara'ya getirdim, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü'nü şahsen kendim aradım.

* Aradan 2.5 ay geçti, hemen hemen her hafta Gıda ve Kontrol Genel Müdürü'nü, özel kalemini aradım, bir milletvekili olarak hâlen sonucu almış değilim.”

‘Bu şirketleri kimlerin koruduğunu merak ediyoruz'

TBMM Genel Kurulu'nda ürün güvenliğiyle ilgili yasa teklifinin görüşmeleri sırasında söz alan Dr. Fikret Şahin, Tarım Bakanlığı'nın sahte pekmez, peynir ve bal için üretim yasağı getirmesine rağmen sahte balın tüketimine yıl sonuna kadar izin verilmesini eleştirdi.

Pekmezin ve peynirin sahte olması nedeniyle yasaklandığını ancak sahte balın tüketimine 10 ay boyunca izin verildiğini ifade eden Şahin;

* Bu sahte bal üreticilerinin özelliği nedir, neden bir yıl daha vatandaşı zehirlemeye devam edecekler, buna neden müsaade ediliyor? Sahte balları kimler üretiyor, kimlere halkın sağlığı üzerinden kazanç imkanı sunuluyor, bu şirketleri kimler koruyor merak ediyoruz” dedi.