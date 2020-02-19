Medya imparatoru başkan seçilirse Bloomberg’ü satacak

Forbes'a göre 62.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 8. insanı olan ve ABD Başkanlığı’na aday adaylığını koyan Michael Bloomberg haber ajansı ve finansal veri hizmeti sağlayıcısını başkan seçilmesi durumunda satacak.

Bloomberg'de yer alan habere göre Trump'ın başkan seçilmesine rağmen emlak şirketlerini satmaması Bloomberg tarafından sertçe eleştiriliyordu.

CNN’e konuşan Bloomberg'ün kampanya yöneticisi Tim O'Brien, “Mike Bloomberg seçilirse vergi iadelerini açıklayacak. Bloomberg şirketini satacak. Bu konuda hiçbir kafa karışıklığı olmasın. Trump'ın bu konularda olduğu yerden 180 derece farklı bir noktadayız” dedi.

Bloomberg'ün kampanya sözcüsü Galia Slayen ise “Mike seçimi kazanması durumunda şirketi satacak” diye konuştu.

1986 yılında kurulan Bloomberg’de 15 bin kişi çalışıyor.