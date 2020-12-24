Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz ay yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlarla hareketlenen piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararını bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MB Başkanı Ağbal’ın Başkanlığı’nda 24 Aralık perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı faiz kararı belli olacak.

Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00'de açıklanacak.

POLİTİKA FAİZİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı, şu an yüzde 15 seviyesinde olan politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 15’ten yüzde 16.50'ye yükseltileceği yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

Ekonomi yönetimindeki sürpriz değişim sonrasında Kasım ayında Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel yüzde 15'e yükseltmişti.