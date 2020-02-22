Merkez’in net rezervi 20 günde 9,2 milyar dolar azaldı

31 Ocak 2020’de 5,98 seviyesinde olan dolar/TL kuru 20 Şubat 2020’de 6,09’a yükselirken, bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net rezervi 9,2 milyar dolar azaldı.
Sozcu.com.tr’nin TCMB Analitik Bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 31 Ocak 2020’de 33 milyar 917 milyon dolar olan TCMB’nin altın dahil net rezervi, 20 Şubat’ta 24 milyar 733 milyon dolara geriledi. 20 gündeki düşüş yüzde 27’ye ulaştı.
İdlib kaynaklı jeopolitik gerilimle birlikte dolar/TL kuru, dün 6,12 seviyelerine kadar yükselirken, son dönemde kamu bankalarının yoğun döviz satışı yaparak yönünde iddialar Bloomberg tarafından iddia edilmişti.
Nitekim, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 31 Ocak 2020’de 2 milyar 15 milyon dolar olan kamu bankalarının döviz pozisyon açığı, 14 Şubat’ta 4 milyar 630 milyon dolara yükseldi.
TCMB’nin dış varlıklarından toplam döviz yükümlülükleri çıkarıldığında net rezerv rakamına ulaşılıyor. TCMB’nin brüt rezervlerinin tamamı kendisine ait döviz ve altınlardan oluşmuyor. Yurt içindeki bankaların TCMB’de “zorunlu karşılık” olarak tuttukları döviz ve altınlar ile kamunun dövizleri çıkarıldığında net rezerv rakamına ulaşılıyor.
31 Aralık 2019 itibarıyla net rezerv içinde TCMB’nin bankalardan ve Çin ile Katar’dan döviz alıp TL verdiği swap işlemleriyle net rezervine dahil ettiği yaklaşık 18,5 milyar dolar da bulunuyor.