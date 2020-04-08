Milyonlarca vatandaş bu ödemeleri bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Albayrak açıklamasında, “Bu kapsamda dar gelirli 2.1 milyon aile için 1.000 lira yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde bu süreçten etkilenen yaklaşık 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplam 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız.” açıklamasında bulundu.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLARA MAAŞ DESTEĞİ

Öte yandan Bakan Albayrak kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaf içinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar olduğunu ve için de maaş desteği sağlanacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU: 2 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü sebebiyle 2 milyonu aşkın insanın işsiz kaldığını, 400 bin iş yerinin ise kapandığını açıklamıştı.

Buna ek olarak Kılıçdaroğlu, 400 bin iş yerinin corona virüsünden dolayı kapatıldığını da belirtmişti. İçişleri Bakanlığı 19 Mart tarihinde yaptığı açıklamada 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine son verdiğini duyurmuştu.