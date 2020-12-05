Moody’s bu defa pas geçti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Moody’s takviminde Türkiye’nin kredi notuyla ilgili değerlendirme için 4 Aralık tarihi verilmişti ancak kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

11 EYLÜL’DE NOTU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Kuruluş, daha önce de takviminde yer alan 5 Haziran tarihinde Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapmamış ancak 11 Eylül’de sürpriz bir kararla takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye’nin kredi notunu ‘B1’den ‘B2’ye düşürmüş ve not görünümünü ‘negatif’ olarak bırakmıştı.

Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındaki B2 notu, Türkiye tarihinin en düşük notu. 2001 krizi sırasında bile bu not seviyesi görülmemişti.



B1 ve B2 not seviyeleri, Moody's tarafından yapılan sınıflandırmada “yüksek derecede spekülatif” olarak değerlendiriliyor.

Bu not seviyesinde Türkiye ile birlikte, Uganda, Tanzanya, Etiyopya ve Kenya gibi ülkeler yer alıyor.

3 GEREKÇE SIRALANMIŞTI

Moody's tarafından yapılan açıklamada, not indiriminin temel gerekçeleri 3 maddede şöyle sıralandı:

1- Türkiye'nin dış kırılganlıklarının bir ödemeler dengesi kriziyle sonuçlanması olasılığı artıyor.

2- Türkiye'nin kredi görünümüne dair riskler artarken, ülkenin kurumları sorunların etkili bir şekilde çözümü konusunda gönülsüz ya da aciz görünüyor.

3- Yıllardır Türkiye'nin bir güç kaynağı olan mali tamponları tükeniyor.

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