Nohut elde kaldı çiftçi perişan

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl yaptığı açıklamada “Çiftçiyi nohut ekmeye teşvik etmek için tarım kredi kooperatifini aracı olarak kullanan ve nohut hasatından sonra yerine ücretsiz arpa tohumu veren hükümet, şimdi teşvik ettiği nohutu kriterlere uygun değil diye almıyor. 10 gündür ofise randevu sitemiyle ürün getiren çiftçinin malı kriterlere uygun değil diye alınmıyor” diye konuştu.

MEKSİKA'DAN NOHUT

Çiftçinin alın teriyle ürettiği nohutu almayıp, Meksika'dan nohut alan bir politikayla karşı karşıyayız'' diyen Bingöl, ‘'Ankara'da çiftçilerimiz 10 gündür bekletiliyor. Kritere uygun değil gerekçesi ile çiftçinin ürettiği nohut alınmıyor. Maliyet sürekli artıyor ve çiftçi asla iktidardan destek alamıyor. Borçla boğuşan çiftçi toprağını satıyor. Sonuç, ithalata gelip dayanıyor. İthalatçı ülke olmak bizim çiftçimizin onuruna dokunuyor. Çünkü biz üreten, kendine yeten bir ülkeyken iktidarın politikaları yüzünden ithalatçı ülke olduk. Ankara'da yaşanan rezalet derhal durdurulmalı ve iktidar üreticinin sesini duymalı'' açıklaması yaptı.

3 MİLYON TARIM İŞÇİSİNİ BİTİRDİLER

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl şunları söyledi: “Türkiye'de tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 2002'de 7 milyon 458 bin kişiyken, bu sayı 4 milyona kadar geriledi. Son 18 yılda 3 milyon daha az tarım çalışanımız var. Üreticiyi bitirdiler. Doğası, toprağı ve çiftçisi ile, bu kadar bereketli bir ülkede yaşarken, Hindistan'dan, Meksika'dan ürün ithal eden bir konuma sürüklendik. Sadece çiftçiye değil, tüm halka sırtını dönmüş, kulaklarını tıkamış bir iktidarla karşı karşıyayız.”