Norveç Varlık Fonu’nu da salgın vurdu: 21 milyar dolar zarar

Norveç’in 1.15 trilyon dolar büyüklüğündeki dünyanın en büyük varlık fonu COVID-19 salgını nedeniyle borsaların ve emlak piyasasının gerilemesiyle 2020’nin ilk yarısında 21.27 milyar dolar (188 milyar kron) zarar açıkladı.

Norveç Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Trond Grande yaptığı açıklamada “Piyasalar ikinci çeyrekte iyileşmiş olsa bile hâlâ gözle görülür decerece belirsizliğe tanıklık ediyoruz” dedi.

Borsadaki tüm hisselerin %1.5’ine sahip olan fon, dünya genelinde 9 bin 200 şirkette hisse sahibi. Fon, aynı zamanda tahvillere ve emlak piyasasına da yatırım yapıyor.

Fon, 2019’u 180 milyar dolarlık rekor kâr ile kapatmıştı.

HİSSELERDEN YÜZDE 6,8’LİK ZARAR

Reuters’ın aktardığına göre, şirketin toplam portföyü yüzde 3,4 değer kaybederken, hisse senedi yatırımlarındaki değer kaybı yüzde 6,8 oldu. Borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarında ise değer kaybı yüzde 1,6 oldu. Sabit getirili varlıkların değeri ise bu dönemde yüzde 5,1 arttı.

Yatırım yapılan petrol şirketi hisselerindeki kayıp ise yüzde 33,1’e ulaşırken, teknoloji hisselerinin getirisi yüzde 14,2 oldu.

Elde bulunan hisselerden Amazon, Microsoft ve Apple en iyi performansa, Royal Dutch Shell ile HSBC ve JP Morgan Chase ise en kötü performansa imza attı.

Norveç’in doğalgaz ve petrol gelirlerini yöneten fonun değeri, ülkenin milli gelirinin üç katına denk ve şirketin kazançları, ülkenin kamu maliyesi açısından kritik önemde.

Fonun kişi başına düşen değeri ise 214 bin dolar düzeyinde.

Hükümet, yılın ilk yarısında pandemiden zarar gören ekonomiyi desteklemek için fondan 167 milyar dolar çekti.