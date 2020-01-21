Özel sektörün zamlı maaş bekleyişi sürüyor

2020 yılında uygulanacak asgari ücret belirlendi. 2019 enflasyonunun açıklanması ile memur ve emeklilerin zamlı maaşları da netleşti. Ancak özel sektörde çalışan çok sayıda vatandaş hâlâ 2020 yılında alacakları zammı bilmiyor. Çünkü özel sektör çalışanlarının çoğu çalıştıkları ayın maaşını sonradan alıyor.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. TÜİK tarafından açıklanan son istihdam verilerine göre 4.6 milyon kamu çalışanı bulunuyor. Özel sektör çalışanlarının sayısı ise yaklaşık 17 milyon.

MECBURİYET YOK

Sözcü gazetesi yazarı Sezgin Özcan, konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda özel sektörde çalışanların zam durumunun iş sözleşmelerine göre değiştiğini söylemişti.

Özel sektörde işverenin zam yapmak gibi bir mecburiyeti olmadığını belirten Sezgin Özcan, “Ancak toplu sözleşmesine dahil çalışanlar varsa, bu sözleşmede belirlenen zam oranlarını alırlar. Bir de bireysel sözleşme ile çalışanlar var. Onlar da sözleşmelerinde zam oranlarını belirlediyseler bu zammı alırlar.” demişti.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 15.04 ZAMLANDI

2020 yılı için asgari ücret bekâr bir işçi için brüt 2.943, net 2.324 TL olarak belirlendi. Böylece 2020 yılında asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Yasalar gereği asgari ücret her yıl zamlanıyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

3 Ocak’ta TÜFE'nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da açıklandı. Memur ve emekliler maaşlarına, yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek yüzde 1.5 enflasyon farklı aldı.