Palamut fiyatları tavan yaptı

1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sürerken, denizlerde görülen fırtına fiyatları olumsuz etkiledi. Bu yıl bol miktarda avlanan palamut balığı fazla talep görürken, Karadeniz'de görülen fırtına avlanmayı zorlaştırdı.

Fazla talep gören palamut, az miktarda avlandığı için, geçtiğimiz günlerde kilogramı 10 lira bandına denk gelecek şekilde satılırken, bugün ise 22 liradan alıcı buluyor. Geçtiğimiz günlerde küçük boy palamut 5 liradan alıcı bulurken, şimdi ise 10 liradan tezgahlardaki yerini alıyor.

KİLOSU 8 LİRA OLMALI

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Şeref Acartürk, “Tezgahlarda şu an durum çok iyi değil. Deniz fırtınasından dolayı avlanma az oluyor, dışarıdan da talep fazla. Buna bağlı olarak fiyatlar da tavan yaptı. Bugün palamut balığı tanesi 15-17.5 lira. Bizim istediğimiz fiyatlar değil, 10 lira civarında olmasını istiyoruz. Palamudun kilosunun 8 liradan tüketiciye ulaşması lazım ancak şu anda 22 liraya kadar yükseldi” dedi.

HAMSİ SÜRPRİZ YAPTI

Sezon başından bu yana ilk kez tezgahlarda hamsi bulundurduklarını ifade den Acartürk, “Hamsi bugün ilk defa geldi, umarım devam etmez ve avcılığı bu ayda başlamaz, bu bir sürprizdi. Kasım ayında hamsi avı başlarsa, palamut ve lüfer sezonu bitmiş olur. Hamsi şu an çıkmaya başlarsa, üreticiler palamut ve lüferi bırakıp hamsiye yönelirler. Bu da üreticilerin menfaatini olumsuz etkiler” dedi. (İHA)