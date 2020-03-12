Pancar üreticisini kota kabusu

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle darboğaza giren pancar üreticilerini şimdi de “Kota cezaları” tehdit ediyor. Geçtiğimiz sezon kuraklık ve fabrika tarafından verilen tohum ile gübrenin kalitesizliğinden dolayı pancar üretiminde verim düşüşü yaşandı. Çiftçiler de kotayı tutturamadı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, yaşanan sorunların özelleştirme sonrası oluştuğunu vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanında şeker pancarı üreticilerine 50 bin liraya ulaşan kota cezaları kesildiğini açıklayan Keven, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye soru de önergesi verdi. Keven, ‘'Kota cezaları derhal silinmeli, iptal edilmeli, aksi takdirde pancar üretecek çiftçi bulunamayacak'' dedi.