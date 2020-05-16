Para takası için muhatap Avrupa olmalı

Türkiye dış kaynak ararken, ABD'nin genişlettiği döviz takası (swap) hattına dahil olma girişimlerinin sonuçsuz kaldığı ABD yetkililerinin yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.

Öte yandan, IMF'siz bir çözüm arayışında olan ekonomi yönetiminin Tokyo ve Londra ile yeni swap hattı kurulması için görüşmeler yaptığı aktarıldı. Reuters'ın aktardığı haberde Çin ve Katar ile de var olan hatların kapasitesinin artırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Ekonomi yönetimi bugüne kadar telaffuz etmekten kaçınsa da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiliz Merkez Bankası (BoE) ile yapılacak bir işbirliğinin en gerçekçi seçenek olduğu belirtiliyor.

Avrupa'nın, Türkiye'nin en önemli ticari ortağı olmasının yanı sıra, özel sektörün Avrupa bankalarına 92 milyar dolarlık kredi borcu var. Dolayısıyla likitide sıkıntısı ile ticaretin aksaması ve Türkiye'nin temerrüde düşmesi Avrupa için de risk teşkil edebilir.

Ekonomi profesörü Hayri Kozanoğlu, Avrupa'nın Türkiye'nin bir numaralı ticaret partneri olduğuna işaret ederek, “İngiltere, Almanya, Hollanda başta olmak üzere özel sektör en fazla Avrupa bankalarına borçlu. BoE ve ECB swap anlaşmaları için bir numaralı muhatap olmalıdır.

Ancak swap mekanizması kısa süreli likidite sağlar, orta ve uzun vadede ekonomi için çözüm olamaz” diye konuştu.

31.9 MİLYAR DOLARI KRALİÇE'YE

Merkez Bankası verilerine göre Türk finans sektörü ve reel sektörün dünyanın 39 farklı ülkesindeki banka ve finans kuruluşlarına toplam 185.5 milyar dolar kredi borcu var.

Borcun 92 milyar doları Avrupa bankalarına ait. Türkiye'den en fazla alacağı olan ülkeler ise 31.9 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 14.1 milyar dolarla Almanya ve 10.4 milyar dolarla Hollanda.

ABD bankalarının alacakları 14.5 milyar dolar ile son yıllara göre bir miktar artmış olsa da, Çin finans sektörünün Türkiye'den alacağının 5.1 milyar dolar düzeyinde olduğu görülüyor. Alacaklı Körfez ülkeleri arasında da 11.7 milyar dolar ile Bahreyn öne çıkıyor.

Temerrüde izin vermezler

Türkiye'nin swap görüşmelerine ilişkin gelişmelerin Amerika'nın ünlü gazetesi New York Times'da önceki gün yayınlandığına da dikkat çeken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şöyle devam etti:

*Ülkeler kesenin ağzını açıyorsa, ‘Türkiye ekonomisini çökertmek isteyen dış güçler kim' sorusu akla geliyor. Dünyanın bu kritik döneminde Türkiye'nin dış borçlarında ‘temerrüt' durumuna düşmesine izin vermezler. Ancak bu tarz pansumanlar ekonominin yarasına merhem olmaz.

Ankara yönetiminin swap için 4 ülke ile görüştü haberiyle kısa sürede anlaşma sağlanacağına yönelik beklentiler doların 6.90 liraya kadar gerilemesine neden oldu. Dolar günü 6.9170 liradan, Euro ise 7.4960 liradan tamamladı.