Pilava pirinç kalmadı ithalatın önü açıldı

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ‘Pirinçte tehlike çanları' haberinin ardından Ticaret Bakanlığı sıfır gümrükle 100 bin ton pirinç ithalatı için düğmeye bastı.

İthalat, özel şirketler tarafından yapılacak ve 31 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Bakanlık ayrıca normalde şeker fabrikalarında üretilen melas için de ithalat kararı aldı.

Melası, ekmek mayası üreten sanayiciler gümrük vergisi ödemeksizin ithal edecekler. Ayrıca ayçiçek yağının gümrük vergisi de 1 Temmuz'a kadar yüzde 36'dan yüzde 30'a çekilerek ithalatının önü açıldı.

Özellikle corona virüsüyle birlikte sık sık gündeme getirilen tarımsal üretime yönelik uyarıların ardından birçok tarım ürününün ithalatına başlandı.

Uzmanlar, dünya genelinde yaşanan salgın dolayısıyla tarımsal üretimde kendi kendine yeten ülke olma kriterinin çok daha önemli olduğunu, kaynak bulunsa bile ithal edecek ürün bulunamayabileceği uyarıları yapmıştı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, önceki gün SÖZCÜ'de yayımlanan açıklamasında, kuraklık nedeniyle Trakya'da çeltik sahalarında pirinç üretimine izin verilmediğini belirtmişti. Türkiye, her yıl yurtdışından 200 bin tonun üzerinde pirinç ithal ediyor.

ŞEKER FABRİKALARI YETMEDİ

Yayımlanan başka bir kararla şeker fabrikalarında üretilen ve ekmek mayası yapımında kullanılan melasın ithalatındaki gümrük vergisi sıfırlandı.

Şeker fabrikalarının ürettiği etil alkolden sonra melası da ithal etmek zorunda kalması, bu fabrikaların kapatılma ve özelleştirme kararlarına yönelik itirazları da yeniden gündeme getirdi.

Bir diğer yandan ham ayçiçeği yağında yüzde 36 olan gümrük vergisi 1 Temmuz'a kadar yüzde 30'a indirildi.