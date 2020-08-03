‘Piramitleri uzaylılar yaptı’ diyen Musk’a Mısır’dan davet

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 31 Temmuz'da tweet atarak, Mısır Piramitleri'nin uzaylılar tarafından yapıldığını söylemişti. 37 milyon takipçisi bulunan Musk'un bu sözleri 500 binden fazla beğeni alırken, 100 bin kişi tarafından paylaşıldı.

Business Insider'da yer alan habere göre Elon Musk'ın sözlerinin tüm dünyada yankı bulması, Mısır'ı harekete geçirdi. Uluslararası İş Birliği Bakanı Rania al Mashat, Twitter'dan Musk'a seslendi. Al Mashat, “Çalışmalarınızı beğeniyle takip ediyorum. Sizi ve SpaceX ekibinizi piramitlerin nasıl yapıldığına dair bulunan yazıtları incelemeye davet ediyorum. Ayrıca piramitleri yapanlara ait mezarlara bakmanızı da tavsiye ederim. Sizi bekliyoruz bay Musk” ifadelerini kullandı.

‘MUSK'IN İDDİALARI TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ'

Mısırlı arkeolog Zahi Hawass ise Musk'ın iddialarının tamamen hayal ürünü olduğunu söyledi. Hawass, “Piramitleri yapan insanların mezarlarını ben buldum. Herkesin iddia ettiğinin aksine onlar Mısırlı'ydı ve köle değildi” diye konuştu. Musk da daha sonra attığı tweette BBC'de yer alan bir makaleyi paylaşarak, “Bu yazı piramitlerin nasıl yapıldığını özetliyor” dedi.