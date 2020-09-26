Bay Pompeo Türkiye’den ne istiyor?

ABD, küresel alanda hegemonik gücünü korumak için Çin ve Rusya’ya karşı hamleler yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin bu iki ülkeyle ekonomik ve askeri alanda ilişkileri geliştirmek üzere attığı adımlar da ABD’nin tepki ve tehditlerinin hedefi oluyor.

Temmuz ayında TürkAkım projesi üzerinden Türkiye’ye dönük tehditkâr ifadeler kullanan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün de Çinli telekom şirketleri üzerinden tehditlerine devam etti.

HUAWEI İLE İŞ BİRLİĞİNE YAKIN TAKİP

ABD’nin Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşında en çok öne çıkan şirket, 5G alt yapısı ve akıllı telefon pazarında lider olan telekomünikasyon devi Huawei.

Huawei’nin ABD pazarındaki faaliyetlerine karşı sert önlemler olan Beyaz Saray yönetimi, müttefiki olan ülkelerden de aynı önlemleri almasını istiyor. Bunun için, müttefik ülkeleri tehdit etmekten de geri durmuyor.

Bu konuda ABD’nin son hedefi Türkiye oldu. Dışişleri Bakanı Pompeo, önceki gün yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere bağımlılığının artmasının ABD ile askeri iş birliğini olumsuz etkileyebileceği” uyarısında bulundu.

Pompeo ayrıca, “İletişim ağlarımızın, savunma ve güvenlik ağlarımızın güvenli olduğundan emin olmamız gerekiyor. Huawei'in Türkiye içinde ya da başka ülkelerde gittikçe artan faaliyetinden yalnızca askeri ve güvenlik iletişim ağları etkilenmeyecek. ABD verilerinin korunmasını sağlayacağız” dedi.

Huawei'in Türkiye içinde ya da başka ülkelerde gittikçe artan faaliyetinden yalnızca askeri ve güvenlik iletişim ağları etkilenmeyecek. ABD verilerinin korunmasını sağlayacağız” dedi.

HUAWEI VE ÇİN’İN TÜRKİYE’DEKİ VARLIĞI BÜYÜYOR

Dünyada akıllı telefon pazarında Huawei, 2020’nin ikinci çeyreğinde Güney Koreli Samsung’u geçerek liderliğe yerleşmiş durumda. ABD’li Apple ise üçüncü sırada.

Türkiye’de pazar payını son yıllarda hızla artıran Huawei, Samsung’un hemen ardından ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, 2018 yılında 5G teknolojisinin geliştirilmesi için Huawei ile anlaşma imzaladı. Şubat 2020’de de Turkcell, Çinli şirketle, “Mobil Ekosistem İşbirliği” anlaşmasına imza attı.

Kendi uygulamalarını Huawei’nin servis platformuna taşıyan Turkcell, 1 milyon adet Huawei telefon satışı taahhünde de bulundu.

Türkiye’nin ithalatında ilk sırada bulunan Çin, son yıllarda Türkiye’deki ekonomik varlığını da artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasında 1 milyar dolarlık takas (yuan-TL takası) anlaşması devam ederken, Çin, Türkiye’deki altyapı ve enerji projelerine yatırım yapıyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ TUTUMU TEPKİYE NEDEN OLDU ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilime diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek 'Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor' demiş bu açıklamalar Türkiye'de tepkiye neden olmuştu..

POMPEO TÜRKAKIM İÇİN DE TEHDİT ETMİŞTİ

Enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda Rusya’yı kuşatmak isteyen ABD, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya bağlayan ikinci hat olan Kuzey Akım 2 projesine dönük yıllardır yaptırım tehditlerinde bulunuyor. Benzer biçimde, Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya taşıyan TürkAkım da yaptırım tehditlerine maruz kalıyor.

ABD’nin tehditleri Kuzey Akım 2 projesinin tamamlanmasını geciktirirken, Almanya henüz bu tehditlere karşı geri adım atmış değil. TürkAkım projesinde Türkiye’ye gaz akışı geçen yıl sonunda başladı, Avrupa ülkelerine satış için de görüşmeler sürüyor.

Temmuz ayındaki açıklamasında Pompeo, TürkAkım ve KuzeyAkım 2 projelerinde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulunmuştu.

S400 TEHDİTLERİ DE SÜRÜYOR

ABD’nin enerji dışında savunma sanayi alanında da Rusya ile ilişkiler konusunda Türkiye’ye dönük tehditleri ve yaptırımlar söz konusu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, iki ay önce yaptığı açıklamada Rusya’dan S400 alımı nedeniyle Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü belirtmişti.

2,5 milyar dolara Rusya’dan S400 füze savunma sistemi bataryaları alan Türkiye, henüz bu sistemi aktive etmiş değil.