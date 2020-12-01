Reuters duyurdu: Net rezervler 2003 seviyesinde

Bankacıların sektörün öncü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Merkez Bankası net rezervlerinin geçen hafta 5 milyar dolar civarında düştüğü tahmin ediliyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen haftaki düşüşün önemli bölümü TCMB’nin bankalarla gerçekleştirdiği swapların yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü yenilememesinden kaynaklandı.

Merkez Bankası ilgili verileri perşembe günü saat 14.30’da açıklıyor. Ancak bankacılar ilgili verileri sektör öncü verilerinden hesaplayabiliyor.

2003 SEVİYESİNE İNDİ

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı da TCMB net rezervlerinin 23-27 Kasım haftasında 4.5-5 milyar dolar civarında azaldığını ve net rezervlerin 18 milyar dolardan 13 milyar dolara gerilediğini hesaplıyor.

Bankacıların verdiği bilgiye göre net rezervler son olarak 2003’lü yıllarda 13 milyar dolara kadar gerilemişti.

Bankacılar TCMB rezervlerindeki değişimlerin büyük bölümünü hesaplayabiliyorlar. Bu hesaplamalar çoğunlukla TCMB verilerine paralel olsa da zaman zaman rezervlerde bu hesaplamaların ötesinde de değişimler yaşanabiliyor.

Öte yandan TCMB net rezervlerinin zorunlu karşılıkta yaptığı değişikler ve Hazine’nin eurobond ihracı nedeniyle önümüzdeki dönemde 8-10 milyar dolar artması bekleniyor. Ancak bu artış takip eden haftada değil bankacıların verdiği bilgiye göre kademeli yaşanacak.

Hazine geçen hafta 2.25 milyar dolar tutarında eurobond ihraç ederken ihraç tutarı 2 Aralık’ta hesaplara girecek.

Öte yandan TCMB yine geçen hafta zorunlu karşılık oranlarını zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden artmasını öngörüyor.

TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarına ilişkin değişiklikler tesisi 25 Aralık tarihinde başlayacak olan 11 Aralık 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak. (REUTERS)