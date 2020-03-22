“Sağlık emekçilerine 2 ayda bir ikramiye verilsin” teklifi

Teklifle, salgınla mücadele kapsamındaki tedbirler kalkana kadar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık tesislerinde, döner sermaye sabit ek ödemelerinin aylık yüzde 50 zamlı yapılması ve sağlık çalışanlarına 2 ayda bir kez, birer maaş ikramiye ödenmesi istendi.

2020 yılı için yıllık izin sürelerine 10 gün eklenmesini de önerildi. Emir, teklifinin gerekçesinde, “Eğitim sistemine ara verildiği, alışveriş merkezlerinin kapatıldığı ve tüm etkinliklerin iptal edilip, evden çalışma düzenine dönüldüğü bir ortamda, sağlık emekçileri, aralıksız çalışmaya devam etmektedir” dedi.