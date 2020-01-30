Salgın sinema sektörünü de vurdu

Çin’deki corona virüsü salgını, birçok sektörü olduğu gibi sinemayı da olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle Çin’de yaklaşık 70 bin sinema salonu kapatılırken, Hollywood Reporter’a göre dünya sinema sektörünün salgın nedeniyle kaybı 1 ile 2 milyar dolar arasında olabilir.

Çin’de birçok film için vizyon tarihi olarak 25 Ocak’ta başlayan Yeni Yıl tatilini belirleyen yapımcılar, salgın nedeniyle birçok kentte insanların evden çıkmaması ve sinema salonlarının kapatılması nedeniyle büyük kayıp yaşıyor. ABD’li işletme dergisi Fast Company, Çin’in dünyadaki toplam bilet satışlarının yüzde 33’üne sahip olduğunu ve ABD’den sonraki en büyük pazar olduğunu hatırlatarak ABD’li film stüdyolarının da endişe içinde olduğunu aktardı. Yeni Yıl tatili sırasında Çin’de Çin dışı ülkelerin filmleri vizyona giremiyor ancak salgının tatil sonrasında da devam edeceği endişesi ABD’li film şirketlerini de kara kara düşündürüyor. JP Morgan analisti Alexia Quadrani, CNBC’ye yaptığı açıklamada, önemli ABD yapımlarının ikinci çeyrekte vizyona gireceğine işaret ederek, salgının sürmesi durumunda asıl kaybın yaşanacağını vurguladı.

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CNBC’nin aktardığına göre, dünyada geçen yıl satılan 42.5 milyar dolarlık sinema biletinin 9.2 milyar doları Çin’de satıldı.

Çin’de sinemaların kapalı olması nedeniyle Kanadalı film gösterim sistemi IMAX’in bir haftalık kaybının 20 milyon dolar olduğu aktarıldı.