Salgının kâr şampiyonu: Altın post!

Tamamen polipropilenden üretilen, koruyucu kıyafetlerden maskelere, salgın döneminde talep patlaması yaşayan birçok giysinin yapıldığı bu kumaşa ‘altın post' takma adının verilmesi boşuna değil.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Avrupa Eriyik Üfleme ve Dokunmamış Kumaş Üreticileri Birliği (EDANA), salgınla birlikte özellikle Asya'dan alıcıların kendilerine meltblown kumaşı için yaptıkları tekliflere inanamadı. EDANA Başkanı Pierre Wiertz, “Hong Kong'dan bir alıcı, meltblown’un kilosuna 100 euro teklif etti. Bu, salgın öncesi zamandaki fiyatın tam 10 katı” ifadelerini kullandı.

ÇİN’DE DEĞERİ 20’YE KATLANDI

Innovatec, Almanya'nın batısındaki Troisdorf kasabasında bulunan bir eriyik kumaş üretme fabrikası. Avrupa'daki meltblown üretiminin yarısından fazlası burada yapılıyor. Yıllardır su filtreleri, bandajlar, elektrikli süpürge torbaları gibi ürünler üreten fabrika için salgınla birlikte her şey değişti. Innovatec'in sahibi Christian Klöber, “Meltblown’un bu kadar değerli bir meta haline geleceğini asla düşünmemiştim. Asyalı alıcıların teklif ettikleri rakamlar gözlerimi yaşartıyor!” diye konuştu.

Hollandalı düşünce kuruluşu Clingendael Enstitüsü'nün Çin araştırmacısı Sanne van der Lugt, ülkede salgından önce 1 ton meltblown’un 2 bin 825 dolara satıldığını, şimdi ise bu rakamın 20'ye katlanarak 56 bin 500 dolar olduğunu söyledi. Van der Lugt, “Çin şu anda günde 2 milyon FFP2 maske üretiyor. Eğer daha fazla meltblown’a sahip olsalar, çok daha fazlasını üretebilirler” dedi

INNOVATEC, KAPASİTESİNİ ARTIRDI

Innovatec'in ürünlerine Almanya'dan fazla talep artışı olmamıştı. Ülke maskelerini üretmek yerine Çin'den almayı tercih etse de bu fikrini değiştirdi. 50 şirket, 10 milyon FFP2 ve 40 milyon OP maske üretmek için devletin açtığı ihaleyi kazandı.

Innovatec'in genel müdürü Daniel Krumme, geçen sene yeni bir üretim hattı sipariş ettiklerini söyleyerek, “Salgın sırasında da iki yatırım yaptık. Almanya'nın talebinin yüzde 85'ini karşılayabiliriz. Senede 4 milyar adet OP maske üretme kapasitemiz var” diye konuştu.

EDANA Başkanı Wiertz, Avrupa'daki diğer üreticilerin de üretimlerini 3 katına çıkarmaya hazırlandıklarını belirtse de, “Avrupa'da tıbbi maske yapmak isteyen herkes, meltblown için 3-4 ay beklemek zorunda” uyarısında bulunmayı ihmal etmedi.

MAKİNELERDE DE PAZAR ALMANLARIN ELİNDE

Tıbbi malzemeler olan talep, eriyik kumaşa olan talebi, bu da kumaşın üretildiği makinelere olanı tetikledi. Eriyik kumaş makinelerinin üretilmesinde de yine Troisdorf'taki bir Alman şirketi pazar hakimiyetini elinde bulunduruyor: Reifenhauser Reicofil…

Dünyada üretilen hijyen ve tıbbi malzemelerin yüzde 75'i, bu şirketin makinelerinin üretim hatlarından çıkıyor. Reicofil'in genel müdürü Bernd Kunze, “Salgının başlarında, ürünlerimize olan talebin artacağını tahmin ettik. Bunun hesaplamasını yapmaya başladığımızda başımız döndü! Avrupa, Asya ve ABD'den gelen sipariş yağmurunun altında kaldık. Normalde bir makinenin üretimi 8-9 ay sürüyordu. Şu anda 3.5 ay ile 6 ay arasında üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.