Şarlatanlar bekarlara da el attı: Kısmet açma duası 129 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlenmeyen gençler açıklamasından sonra, gözler ülkedeki müzmin bekarlara çevrildi. Bu açıklamalardan sonra, özellikle kısmet açma dualarında bir artış yaşanırken, bazı televizyon kanalları da 129 TL’ye kısmet açma duası satmaya başladı. Peki, insanlar hala bu hurafelere inanıyor mu, bu işin piyasası nedir, hangi dua ne kadar?

Türkiye’de pazarlama üzerine yayın yapan bir televizyon kanalında dua paketleri satıldığı ortaya çıktı. Ev, araba almak isteyeninden sınavı kazanmak isteyene kadar herkesin cebine göre çeşitli paketler bulunuyor! ‘Kısmetim kapalı diyenlere özel dua’ ifadeleri ile 129 TL’ye dua paketi satılıyor. İçerisinde 1 Kuran-ı Kerim ve 1 özel dua yer alan pakete kargo ve KDV’de dahil.

“21 GÜN UYGULARSANIZ KISMETİNİZ AÇILIR”

Verilen irtibat numarasını aradık. 35 yaşında olduğumuzu ve evlenemediğimizi söyledik. Karşıdaki kişi, “Hocamız’ın kendi el yazısı ile hazırladığı isme özel duaları bulunuyor. Bu 5 tane duayı 21 gün boyunca uygulamanız gerekli” diyor.

İNDİRİM DE VAR

Bu 5 adet duanın içeriğini sorduğumuz kişi, “Size özel hazırlanan bu dualardan birini üstünüzde taşıyorsunuz, birini eve asıyorsunuz. Birini ayak basmayacak bir toprağa gömüyorsunuz mezarlık olabilir. Birini yakıp küllerini abdestli bir şekilde denize ya nehre dökmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

21 günde kısmetimizin açılıp açılmayacağını sorduğumuzda dönüşlerin olumlu olduğunu belirten yetkiliye indirim yapılıp yapılmayacağını soruyoruz. “Maddi durumunuz kötü ise 110 TL’den paketi satabilirsiniz” cevabını alıyoruz.

AİLE İÇİ HUZURSUZLUK PAKETİ DE 129 TL

Ayrıca, isme özel nasıl dua paketi hazırlandığını aynı isimden başka kişileri nasıl ayırt edebileceğimizi sorduğumuz kişi, “Hocamız ses kayıtlarını dinliyor ve size yardımcı oluyor” diyor. Aile içi huzursuzluk paketini de 129 TL’ye satabileceğini söyleyen kişi, paket satışında bizi ikna edemeyince sizi yeniden arayacağım deyip telefonu kapatıyor.

“TOPLUMUN HURAFEYE MERAKI VAR”

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yapan Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem, bu olayların her çağda farklı şekillerde yaşandığını belirterek, “Bu yeni bir olay değil, tarih boyunca her dinde hurafelere inanmak yaygın bir davranış.Türbelere gidiyorlar al sana bir göbek ver bana bir bebek diyerek dua edenler bile var. Bu duruma hiç şaşırmadım piyasa da bundan hemen istifade etmiş. Toplum ne tarafa ağırlık veriyorsa istismarcılar da hemen oraya yöneliyor. Her felaketi ticarete çevirmeyi başarıyorlar toplumun hurafeye merakı var ne yazık ki. Bu hurafelere inanların sayısı da hiç az değil modern olarak tabir edebileceğimiz kişiler de buna dahil” şeklinde konuştu.

DİYANET: İNSANLAR DA İNANMASIN

Konu ile ilgili ulaştığımız 190 Alo Fetva yetkilisi, olayı anlattıktan sonra, “Maşallah, işi iyice ticarete dökmüşler” tepkisini veriyor. Yetkili, “Bu paketleri insanlar almasa satışı olmaz, arz talep meselesidir. Bu paketleri satan kişiler hoca bile değildir inanın Kuran okumayı bile bilmiyorlardır” ifadelerini kullandı. Diyanet’in konuya dair açıklama yapıp yapmayacağını sorduğumuz kişi “Biz her yanlışı düzeltemeyiz, insanlarımız da inanmasın” diyor.

2015’TEN BERİ EVLİLİK ORANLARI DÜŞÜŞTE

TUİK verilerine göre, 2015 yılında evlenme sayısı yaklaşık 602 bin iken, 2016’da 594 bin 493’e, 2017’de 569 bin 459’a, 2019’da da 553 bin 202 kişiye düştüğü görülüyor. 2015 yılından beri evlilik oranlarında ciddi düşüşler yaşanması dikkat çekiyor. Gençlerin evlenmeme sebepleri arasında ekonomik sorunlar olduğu biliniyor.