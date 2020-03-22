Sayısal Loto’da ikramiye tutarı birbirini tutmadı

MPİ'nin resmi sitesinde Sayısal Loto'nun 14 Mart çekilişinde 6 bilene düşen ikramiye tutarı, 3 milyon 194 bin 116 TL olarak açıklandı. Ancak canlı yayındaki çekiliş esnasında bu tutar 3 milyon 194 bin 110 TL olarak anons edildi.

İki açıklama arasında 6 TL'lik fark olduğu görüldü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “MPİ'nin konuya açıklık getirmesi gerek.

Bu tutarsızlık büyük ikramiye isabet eden kolonun çekilişten sonra oynanmış olabileceği ihtimalini doğuruyor. Çekilişler yapılmadan önce oynanan kolon sayılarının açıklanmaması şaibe iddialarını artırıyor” dedi.