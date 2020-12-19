‘Sermaye akıyor fırsatı yakalamalıyız’

Pandeminin küresel piyasalarda yarattığı belirsizliğin de etkisiyle yılın ilk yarısında duran gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı yeniden hızlandı. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün son yayınladığı rapordan alıntı yapan Financial Times gazetesi, sadece kasım ayında gelişmekte olan piyasalara kümülatif olarak 145 milyar dolar para aktığını belirtti. Akışın başlaması, Türkiye için de umut oldu. Merkez Bankası verilerine göre, kasımda hisse senetleri ve borçlanma kağıtlarına 1 milyar 640 milyon dolarlık giriş oldu. Ancak giriş aralık ayının ilk 2 haftasında 208 milyon dolarda kaldı. Böylece yılbaşından bu yana para çıkışı 11.4 milyar dolara geriledi.

ACI REÇETE HALKA

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, ekonomi yönetiminin değişmesi ve piyasa dostu vaatlerde bulunmasıyla Türkiye'nin küresel piyasalarda artan risk iştahından gecikmeli ve sınırlı şekilde de olsa faydalanma imkanı bulduğunu söyledi. Ödemeler dengesi krizinde boğulmaya doğru giderken Türk Lirası varlıkların ucuzlamasından ötürü risklere rağmen yeni sermaye girişleriyle Türkiye'nin yeniden nefes alabildiğini vurgulayan Kubilay, “Küresel piyasalar Türkiye'ye en kötüden çıkabilmesi için bir fırsat sundu. Bundan faydalanmak için vatandaşa acı reçetenin içirilmesi bekleniyor. Bu, vatandaşa çok kötüye gitme riskinin hissettirilip kötüye razı olması sonucunu yaratıyor” diye konuştu.

DOLARİZASYON DURMALI

Durumun sürekliliğinin bir soru işareti olduğuna da dikkat çeken Kubilay, “Türkiye mevcut politika anlayışını devam ettirebilmek için TL cinsi kredileri kısmak ve yüksek faizle dolarizasyonu en azından durdurmak zorunda. Böylece yastık altına kaçış ve yurtdışına çıkış önlenebilir” dedi. 2021'e ertelenmiş kamu iç borç sorunu ve batık kredilere de dikkat çeken Kubilay, “Türkiye'ye özel dış politik ve ekonomik yaptırım risklerinin de bulunduğunu unutmayalım” dedi.

4 AYDA 8.4 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Salgın nedeniyle yılın başında tüm dünyada yabancı portföylerinden hızlı bir çıkış yaşanmıştı. Yabancılar 4 ayda 8.4 milyar dolarlık menkul kıymet varlıklarını satıp Türkiye'den çıkmıştı. Aşırı parasal genişleme ve devasa teşviklerin küresel iflasları önlediğini vurgulayan Dr. Murat Kubilay, “Türkiye ise tipik gelişmekte olan ülkeden daha kötü durumdaydı çünkü turizm sektörü sezonu cirosuz kapanacaktı. Ötesi kurumsal bozulma öyle büyüktü ki, düşük fiyata rağmen TL cinsi varlıklar ilgi görmüyordu. Örtülü döviz rezervi satarak dış borçları döndürmek de şüpheli hale gelmişti” dedi.