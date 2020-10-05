Sinema devinden 45 bin kişiyi etkileyecek karar

Medyada çıkan salon kapatmalarıyla ilgili haberleri doğrulayan Cineworld, pazartesi günü yaptığı açıklamada temizlik ve güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere, yardımcı personelin ayrıca kendi çalışanlarının da listede olduğu işten çıkarma ve iş kaybı miktarlarını açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre dünyanın en büyük 2. sinema zinciri olan firma, 8 Ekim tarihinden itibaren Amerika’da 527 ve Birleşik Krallık’ta 127 adet salonundaki tüm operasyonları askıya aldığını belirtti.

Şirketin Birleşik Krallık’taki merkezinden yapılan açıklamasında, “Cineworld olarak durumu yakından takip ediyor gelecek planlarımızı ve operasyonların devamını yeniden başlatmak için uygun zamanı kolluyoruz. Kilit pazarların yeniden açılma durumları konusunda daha somut bir kılavuza sahip olduğumuzda bunu sizlerle paylaşacağız.” denildi.

Firma ticari öncelik olarak maliyet azaltma ve sıcak parayı şirket kasasında tutmak istiyor.

Cineworld, corona virüsü kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte temmuz ayında yeniden salonlarını açmıştı. Ancak Bond filmi olan “No Time To Die” ve Marvel’in “Black Widow” filmlerinin ertelenmesi firmayı gelecek açısından zor durumda bıraktı.

Londra aracı kurumları firmanın hisselerinin bu yıl yüzde 80’den fazla değer kaybettiğini belirtti. Ayrıca yeni haftayla birlikte şirketin hisselerinin yüzde 30 daha düşeceği tahmin ediliyor.

Cineworld tarafında alınan bu karar sonucu, 45 bin kişinin işinin etkilenmesi bekleniyor.

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