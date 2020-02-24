Soba ve battaniye devrine dönüldü

Elektrik ve doğalgaz kullanım ücretlerine yapılan zamlar yüzünden binlerce vatandaş ödeme yapamadığı için elektrik ve doğalgazları kesiliyor. Bazı yurttaşlar yeniden soba kurup kömür kullanmaya başlarken, battaniye altında soğuktan korunma dönemine de dönülmüş oldu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada fahiş elektrik ve doğalgaz faturalarına dikkat çekti. Gürer, “Elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaşın belini büküyor. Yüksek faturalar ödenemiyor. Bu nedenle elektrik ve doğalgazları kesiliyor. Battaniyeyle, sobayla yaşamaya çalışanların sayısı artıyor” dedi. Elektriğin, santral çıkışı kilovatsaati 35 kuruşken, tüketiciye vergi ve diğer eklentilerle 70 kuruşa ulaştığını belirten Gürer, bu bağlamda TRT katkı payının kaldırılmasını, vergilerin düşürülmesini, fiyatların makul düzeye indirilmesini önerdi. Meskenlerde tüketilen elektrik fiyatlarına iki yılda yüzde 60 zam geldiğini kaydeden Gürer, şunları söyledi:

ÇİFTÇİ DE MAĞDUR OLDU

“Çiftçinin kullandığı enerjiye ise daha yüksek oranda zam yapıldı. Tarımda, elektrik borçlarına olan desteklemelerin kesilmesi de çiftçiyi mağdur etti. Özel sektörün tahsilatçısı devlet olmamalı. Doğalgaz, elektrik hanelerde kesilirken tarımsal sulama suyu için elektrikteki kesinti tarımda verimin de düşmesine neden oluyor.”

Gürer, Meclis'e verdiği araştırma önergesinde elektrik enerjisi kullanıp mağdur olan çiftçilerin sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.