Soğan üreticilerinden ihracat isyanı

Tarım Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte Çorum’un Hüseyin Ovası’ndaki soğan üreticilerini ziyaret etti.

“KISITLAMA KALKSIN YOKSA ÇÖPE GİDECEK”

Soğan üreticilerinin sorunlarını dinleyen Orhan Sarıbal, “İhracat kısıtlamasının ardından üreticinin ürünü depolarda kalmış ve çürümeye başlamış. Yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz” dedi.

Hükümetin üreticinin mağduriyetini gidermesi gerektiğini belirten Sarıbal, “Geçen yıl artan fiyatlar karşısında tanzim satış çadırları kuran Hükümet, bu yıl da üretici için devreye girsin. Üreticinin mağduriyetini gidersin. Ya ihracat kısıtlamasını kaldırsınlar ya da Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üreticinin soğanını alıp vatandaşa versinler. Aksi takdirde 15-20 gün içinde soğanlar çürüyecek ve çöpe gidecek. Pahalı soğanı ucuz sattıran iktidarı göreve çağırıyoruz” diye konuştu.

“ÜLKEYE DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYORUZ”

Soğan üreticisi çiftçilerden Cafer Tekeli, Bektaş Keskin ve Halil Olukcu, hükümetin “Üretip toapladığımız soğanın işçi, mazot, gübre masraflarını henüz ödeyemedik. Bir daha bu ülkeye soğan ekicisi lazım değil mi. Biz ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz. Bu mu milletin efendisi olmak. Böyle mi olması lazım?” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

“15 GÜN İÇİNDE SATMAMIZ LAZIM”

30 bin ton soğanın ellerinde kaldığına dikkat çeken çiftçiler şöyle konuştu: “Hani hükümet depoda soğan bekletiliyor diyordu. Depoda bekletiliyor diye bişi yok. Üretici soğanı çıkarınca nereye koyacak. Deposuna koyacak. İşte soğanlar bu şekilde burada. Biz bu soğanı 15 gün içinde satmamız lazım. Mısır’ın, İran’ın ve dış ülkelerin soğanı Türkiye’ye girecek bizim soğanımız kalacak. Soğan filizlenecek. Üretici perişan. Her evin altında toplam 30 bin soğan var. Acil tedbir alınmalı. Hükümet yetkililerine sesleniyoruz”

BAKAN PEKCAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Daha önce Kuru soğan ve patatesin yurt dışına satışına sınırlama getirilmesiyle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Biz Ticaret Bakanlığıyız ve dolayısıyla bizim ihracatı kısıtlamamız söz konusu olamaz. Ancak bu sene dünyada patates ve soğan rekoltesi çok düşük. Bu da Türkiye’ye olan talebi aşırı artırdı. Biz bunu özellikle geçtiğimiz ay çok yoğun bir şekilde hissettik. Şu ana kadar piyasada bunu yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye’nin iç fiyat dengelerini olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesi verilmesinin yetkisini Tarım Bakanlığı’na verdik” diye açıklama yapmıştı.