Son dakika: Aktif Rasyosu’nda düzenleme
Bankaların daha fazla kredi vermesi için uygulamaya konan Aktif Rasyosu'nda düzenlemeye gidildi. Aktif Rasyosu değeri hedefi, mevduat bankalarında %100'den %95'e, katılım bankalarında %80'den %75'e düşürüldü. Böylece bankaların daha fazla TL kredi vermek için üzerilerindeki baskı bir miktar azalmış oldu. Ekonomi yönetimi piyasadaki TL miktarını kısarak lirayı dolar karşısında değerli tutmaya çalışıyor. Kredi çekmek isteyenler için koşullar bir miktar daha sıkılaşmış oldu.
Son güncelleme: 09:09 10.08.2020