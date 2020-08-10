Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Aktif Rasyosu’nda düzenleme

Bankaların daha fazla kredi vermesi için uygulamaya konan Aktif Rasyosu'nda düzenlemeye gidildi. Aktif Rasyosu değeri hedefi, mevduat bankalarında %100'den %95'e, katılım bankalarında %80'den %75'e düşürüldü. Böylece bankaların daha fazla TL kredi vermek için üzerilerindeki baskı bir miktar azalmış oldu. Ekonomi yönetimi piyasadaki TL miktarını kısarak lirayı dolar karşısında değerli tutmaya çalışıyor. Kredi çekmek isteyenler için koşullar bir miktar daha sıkılaşmış oldu.

Sozcu.com.tr
09:03 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Aktif Rasyosu’nda düzenleme

AYRINTILAR GELİYOR…

Dolar Ekonomi son dakika
Son güncelleme: 09:09 10.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more