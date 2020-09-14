Son dakika… Benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) September 14, 2020

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,73 liradan 6,62 liraya, Ankara'da 6,81 liradan 6,70 liraya, İzmir'de ise 6,83 liradan 6,72 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.