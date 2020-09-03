Son dakika… Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

273 MADDENİN FİYATINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,59 artış gerçekleşti.

YIL SONU HEDEFİ ZOR TCMB Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4'ten, yüzde 8,9'a çıkarmıştı. 2021 yıl sonu için yapılan tahmin ise 5.4'ten 6.2'ye çıkmıştı.

ERKAN: SAPMA ARALIĞI GENİŞLEYEBİLİR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Özellikle ağustos ayı içindeki dönemde TL'deki değer kaybının artmasıyla beraber, önümüzdeki aylarda kurdan kaynaklı maliyetler konusunda enflasyon için sapma aralığı genişleyebilir. Bu da yıl içinde enflasyonun çift hane bölgesinde kalmaya devam etmesi demek olacaktır. Merkez Bankası’nın mevcut noktada pandemik koşullara bağlı %8.9 seviyesine doğru yaptığı enflasyon beklentisi revizyonuna dair yukarı yönlü riskler artmıştır” dedi.

Beklentilerin yıl sonu için %10.8 civarında olduğunu belirten Erkan, “Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 2 Eylül itibariyle %10.16 seviyesine çıkmıştır. Son PPK'da bir direkt politika faizi artışı veya faiz koridoru ayarlaması gelmediği gibi, likidite yönetimine devam edileceği belirtilmişti. Merkez Bankası'nın yan yollu politika sıkılaştırmasının etkilerini TL istikrarı ve bunun enflasyon yansıması bakımından ana belirleyici olarak izlemeyi sürdüreceğiz” dedi.