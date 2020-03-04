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Son dakika: Koruyucu maske ihracatı ön izne bağlandı

Corona virüs salgını sebebiyle Türkiye'de ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlandı. İzni olmayanlar bu malları yurt dışına satamayacak.

08:31 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Koruyucu maske ihracatı ön izne bağlandı

Ticaret Bakanlığı küresel virüs salgını nedeniyle, koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dahil etti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle; gaz, toz ve radyoaktif filtreli koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edildi. (REUTERS)

son dakika Türkiye
Son güncelleme: 08:35 04.03.2020
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