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Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25 seviyesinden sabit tuttu. Kararın ardından dolar/TL 7.9588 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:14, 22/10/2020
Haberler Ekonomi
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25 seviyesinden sabit tuttu. GeçLikidite Penceresi yüzde 13.25’ten yüzde 14.75’e yükseltildi. Piyasalar faizin artırılmasını bekliyordu.

Murat Uysal göreve geldikten sonra ilk dokuz toplantıda indirime giderek faizi yüzde 24 seviyesinden yüzde 8.25 seviyesine düşüren Merkez Bankası, Eylül 2018’den sonra ilk defa geçen ay 200 baz puan faiz artışına gitmişti.

Merkez Bankası bugün de politika faizini sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada,” Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir.” denilen açıklamada, “Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Yayınlanma Tarihi:14:02,
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