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Son dakika: Merkez Bankası’ndan yeni adım

Merkez Bankası (TCMB), örtülü faiz artışı adımlarına devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre bugünden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlandı. Böylece yüzde 7,25 faiz oranıyla piyasa yapıcı bankaların fonlanması sona erecek ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti önümüzdeki günlerde yüzde 9,75'e yaklaşacak. TCMB, TL'nin maliyetini artırarak yabancı paralar karşısındaki değer kaybını frenlemeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr
09:10 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası’ndan yeni adım

Merkez Bankası (TCMB), TL’deki sert değer kaybını frenlemek üzere örtülü olarak faiz artışına devam ediyor. Banka, piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesindeki imkan limitlerinin sıfırlandığını bildirdi.

Açıklamada “Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır.” dendi.

Böylece, yüzde 7,25 faizle piyasa yapıcı bankaların fonlanması sona erecek ve TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 9,75 olan faiz koridorunun üst bandına yaklaşacak.

TCMB, geçen hafta da cuma günü, örtülü faiz artışı adımları atmaya başlamıştı.

Merkez Bankası son dakika
Son güncelleme: 09:23 11.08.2020
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