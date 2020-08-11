‘Son tüketim tarihine kadar’ zehirleneceğiz!

Ancak kararda dikkat çeken bir ayrıntı var: Tarımsal üretimde yasaklanan 9 pestisitin ithalatı, imalatı ve kullanımı sonlandırılırken, piyasada bulunan bu maddeleri içeren ürünler “kullanım süresi sonunda” firmalarca toplanacak ve imha edilecek. Yani bu yasaklanan zehirler son tüketim tarihleri gelene kadar kullanılmaya devam edecek.

GÜVENLİ DOZ YOK

Tarımda pestist kullanımına karşı 100 kurum ve inisiyatifin bir araya gelerek oluşturduğu “Zehirsiz Sofralar” projesinin ve Buğday Ekolojik Yaşam Derneği iletişim sorumlusu Turgay Özçelik, yasağın yetersiz olduğunu ve yasaklanan maddelerin 1 gün bile kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Özçelik halen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çok zararlı kategorisine alınan 9 maddenin Türkiye tarımında serbestçe kullanıldığını belirterek, “Üstelik bu ürünlerin arasında hormonal sistem bozucu maddeler de var. Güvenli bir dozu yok, en ufak bir kısmı bünyeye girdiğinde kanser başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden oluyor” dedi.

MERDİVEN ALTI TARIM İLAÇLARI DENETLENMELİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, çiftçiye tarım ilaçlarını yasaklarken, yerine organik ve uygun alternatifler sunmak gerektiğini vurguladı. “Aksi halde bir fasit daire yaratılıyor, merdiven altı satışlar, stokçular türüyor. Dünya ot ilaçlarını yasaklarken Türkiye'de hâlâ kullanılıyor, yasaklar konusunda çok geç reaksiyon veriliyor” diyen Pakkaner denetimler sıkılaştırılacağına orman endüstrisi mezunlarına tarım ilacı satma yetkisi verildiğini söyledi.