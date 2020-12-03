Sosyal medya şirketlerine 30’ar milyon TL ceza

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi.

Geçen ay söz konusu şirketlere, ilk yaptırım olan 10’ar milyon TL ceza kesilmişti.

Bloomberg’e konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, yeni cezalar için şirketlere bildirimler yapılmaya başlandı.

Bugüne kadar yalnızca Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu.

Temmuz ayında Meclis'ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye'ye temsilci atamaları gerekiyordu.

ÜÇÜNCÜ YAPTIRIM NE OLACAK?

Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye'deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayacısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90'a kadar artabilecek.

Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4'te 1 oranında düşecek.