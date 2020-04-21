Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır?

‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL’lik sosyal destek ödemesi yapılyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz gün faz 2 ödemelerinin başladığını duyurmuştu. İlk iki faz için başvuru gerekmiyordu ancak ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşabilmek adına 3. faz için başvuru yapılacağı açıklandı. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılacak? Sosyal yardım ödemeleri nasıl alınacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Sosyal yardım ödemelerinde 2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000’er TL nakdi destek sağlandı. 2. faz ödemeleri ise pazar günü başladı. 3. fazda pandemi sosyal destek ödemeleri için vatandaşların başvuru yapması gerekecek.

2. FAZDA YARDIMLARI KİMLER ALACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2. Faz nakdi yardımlara, corona virüsü öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve 1. Fazda 1000 liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak. 2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek verilecek.

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Bakanlığı yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

BAKAN SELÇUK'TAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMALARI

“Sosyal Destek Programımızı 3 Faza Ayırdık”

Selçuk, “Sosyal yardım ödemelerinde 2. faz için öngördüğünüz takvim nedir? Ne zaman başlayacak ve kaç kişiye, haneye bir yardım söz konusu olacak?” sorusuna, “Sosyal yardım modellerimizi de 3 faza ayırdık. Birinci fazda belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1.000 liralık desteğimizi verdik. Bunun haricinde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu fazların dışında bizim her ay gönderdiğimiz periyodik paylar var. Bu her ay gönderdiğimiz periyodik payları da biz 135 milyondan 180 milyona çıkarmıştık. Önümüzde Ramazan ayının da olduğunu dikkate olarak bu ay ekstra 2 periyodik pay gönderdik.

Dolayısıyla sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu ay 540 milyon lira ulaşmış olacak. Dolayısıyla vakıflarımız da ildeki valilerimiz ve kaymakamlarımızla beraber buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilecekler. Faz 1'de 2,1 milyon haneye ulaştıktan sonra faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlerle tespit ettik. Daha sonra bu tespit ettiğimiz kriterlerle oluşan listeleri vakıflarımıza tekrar gönderdik ki bir değerlendirme yapılsın.

Bu değerlendirme sonucunda sahada bir muhtaçlık araştırması da yapılmış oldu. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye de 2. Faz yardımları ulaştıracağız. Böylece bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız.”

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve fesih yasağı ile çalışanları mümkün olduğu derece istihdam içinde tutabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Selçuk, diğer taraftan ise sosyal yardım modellerini ortaya koyacaklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

Bakan Selçuk, yardımların 3. Faz etabında ise talep bazlı bir yapı kurarak, “e-devlet” üzerinden bu talepleri alacaklarını belirtti. Bu sistemin altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, tespit edilemeyen hanelere bu şekilde ulaşmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

“Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Karşılamak İstiyoruz”

“Üçüncü fazda kimler yardım taleplerinde bulunabilecek? Geçen zamanı da düşünürsek ilk fazda 1.000 liralık desteği alanların da başvurabileceği bir sistem mi olacak yoksa farklı kriterlerle mi başvuru yapılması gerekecek?” sorusunu Bakan Selçuk, “Bizim faz 3 için kriterlerimiz şöyle, faz 1 ve faz 2'de ulaştığımız haneler buradan destek alamayacaklar. Memurlarımız, sigorta anlamında 4-C'lilerimiz başvuramayacaklar. Onun dışında herkese açık olacak.” diye yanıtladı.

Selçuk, yardımın beyan usulüne göre yapılacağını, bunu kontrol edeceklerini anlattı.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Temel hedefimiz vatandaşımıza ulaşabilmek. Dolayısıyla hem talep bazlı bir sistem geliştirdik hem sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ailelere, hanelere ulaşmak istedik, hem de aynı zamanda SGK ve İŞKUR aracılığıyla çalışanlarımıza ve işverenlerimize yönelik bir model tasarladık. Dolayısıyla hiçbir boşluk bırakmadan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bunların dışında tespit edilemeyenler olduğu takdirde de 3. Fazda talep bazlı bir sistem kurguluyoruz. İl ve ilçelerimizdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın da ayrıca periyodik paylarını artırarak birebir illerimizde vakıfların, kaymakamlıklarımızın, valiliklerimizin tespit ettiği hanelere de ulaşmamız mümkün olacak.”