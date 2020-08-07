Sozcu.com.tr sordu 7 uzman en çok merak edilen 7 soruyu yanıtladı

Dolar neden yükseldi?

Dr. Murat Kubilay: Haziran ortasından itibaren 6 hafta boyunca yapay bir şekilde ödünç rezerv ve kamu bankaları döviz varlıkları satılarak yatay tutulmaya çalışılan dolar kuru, nihayetinde normal seyrine dönüyor. Elde hiçbir cephane kalmamış durumda.

Yılın 3. çeyreği için beklediğimiz; cari açığın kapatılmasını, turizm gelirlerindeki noksanlığın örtülerek kısa vadeli dış borcun döndürülebilmesini kolaylaştırıcı kur seviyesine piyasa tarafından itiliyoruz. Dolar kurunun 7,25-7,65 arasında kısa vadede olması gerektiğini; aksi halde olmayan rezervleri ödünç yoluyla daha çok tüketmek gerektiğini belirtmiştik.

Ağustos ve Eylül aylarını bu şekilde hafif çalkantı ile kur ataksız; belirttiğim bant içerisinde geçirebiliriz. Ancak sermaye kontrolü veya dış borçlarda ödeme sorunu yaşanırsa; mevcut durum spekülatif kur atağına dönüşür; şiddeti ve etkileri 2018’den fazla olur. ABD seçimlerinde Joe Biden’ın kazanması ve yaptırımların yeniden gündeme gelme olasılığı veya kovid-19’da küresel düzeyde 2. dalga tetikleyici olabilir.



Faiz artırmak şu noktada doları frenler mi?

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof Dr. Fatih Özatay: Faizi önemli ölçüde artırarak kur hareketini durdurmak mümkün ama sorunun temelini çözmüyor. Sadece panik havasını durdurur

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun dün akşam olağanüstü toplanması ne anlama geliyor?

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı: Dün merkez bankasının açıklamaları ve sonrasında yapılan toplantı bir faiz hamlesi sinyali verdi. Burada önemli olan resmi bir faiz artırımı mı olacak yoksa başka araçları kullanarak mı faiz artıracak ona bakmak lazım. Faiz artırmadan ek sıklaştırma önlemleri geçmişte gördüğümüz gibi istenilen etkiyi yaratmıyor. Ayrıca kamu bankalarının faizleri artırmaya başlaması bir faiz artışı beklentisi güçlendiriyor.

Merkez Bankası faiz artırırsa kredi faizlerine ne olur?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: Türkiye Bankalar Birliği'nin bugünkü açıklamasına göre, TL’nin maliyeti artacak. Bu aslında gayri resmi bir faiz artırımı olarak görülebilir. TL’nin fonlaması politika faizinin altındaydı. TL’nin maliyetinin artması kredi faizlerini yukarı götürecek. Kredi faizlerinin artması krediler anlamında frene basılması durumunu getirir.

İki yıl önce de benzer bir kur atağı olmuştu… Merkez Bankası’nın rezervleri ne durumda?

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün: Rezervlerden 105 milyar dolar harcandı. İki yılın sonunda elde edilen hiçbir şey yok. Rezerv düşüklüğü IMF tarafından da gündeme getirildi. Dolar/TL daha önce yükseldiği seviyelere yaklaşacaktır.

Altın fiyatları nereye gidiyor?

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya: Ocak ayında ons altın 1600 doları, Mart ayında 1.700 doları, Temmuz ayı başında 1.800 doları geçen altın hızlanarak 24 Temmuz’da 1.900’ü, 4 Ağustos’ta 2.000 doları geçti. Hedef daha yukarılar gibi duruyor ki büyük bankalardan 2.300 dolar üstüne yönelik hedef fiyat revizyonları geliyor.

Faiz artışı olur mu?

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül: Bu sene sonuna kadar Merkez Bankası faiz artışı yapmaz diyordum ama kur şoku daha da derinleşirse faiz artırımı müdahalesi gelebilir, daha önce olduğu gibi. Politika faizinin artışı öncesinde fonlama maliyetini yükseltebilir.