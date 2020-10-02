Subway’in 0 KDV’li ekmek planı tutmadı

Dünyanın en büyük fast food franchise zinciri olan Subway’a İrlanda Yüksek Mahkemesi’nden kötü haber geldi.

Mahkekeme, Subway sandviçlerinde kullanılan ekmeğin, ekmek sayılamayacağına karar verdi. Gerekçe ise, Subway ekmeklerinin içinde normal ekmek için öngörülen yasal limitlerden çok daha fazla şeker olması olarak açıklandı.

29 Eylül Çarşamba günü açıklanan karar nedeniyle, Subway’in İrlanda yasalarında yer alan “ekmekte 0 KDV” düzenlemesinden yararlanamayacak ve yüzde 13,5 KDV ödemeye devam edecek.

Dava, ABD merkezli olan Subway’in İrlanda’nın Galway Kontluğu’nda bir şubesini franchise olarak işleten Bookfinders Ltd. adlı şirket tarafından açılmıştı.

İRLANDA’DA EKMEKTE KDV YOK

İrlanda’nın 1972 tarihli kanuna göre, ekmeğin içindeki yağ ve şeker gibi maddelerin oranı, hamurdaki un ağırlığının yüzde 2’sini geçemiyor.

Mahkeme ise kararında, Subway sandviçlerindeki ekmeğin şeker oranının hem beyaz hem de kahverengi ekmeklerinde un oranının yüzde 10’u civarında olduğuna işaret etti.

Business Insider’a konuşan bir Subway Sözcüsü ise “Subway’in ekmeği, tabii ki ekmektir. 30 yıldan uzun süredir ekmeklerimizi kendi dükkanlarımızda pişiriyoruz ve müşterilerimiz her gün bu ekmeklerle yapılan sandviçleri almak için dönüyor” dedi.

Dava, İrlanda vergi makamlarının, Subway İrlanda şubesinin 2004-2005 arasında ödenen KDV’yi geri istemesine kadar uzanıyor. Subway İrlanda’nın bu talebi 2006’da reddedilmişti.

Daha sonra da konu Yüksek Mahkeme’nin önüne kadar geldi.

KİMYASAL KATKI MADDESİ TARTIŞMASI

BBC’nin aktardığına göre, Subway’in kullandığı ekmekler geçmişte de tartışma konusu olmuştu. Şirket 2014’te “yoga matı kimyasalı” diye de anılan azodikarbonamit adlı kimyasalın ekmeklerde kullanımını durdurduğunu açıklamıştı.

Kimyasal, unu beyazlaştırmak ve hamuru şişirmek için kullanılıyordu. Bu madde aynı zamanda, yoga matı gibi ürünlerin imalatında da kulanılıyor.

Subway’in bu maddenin kullanımını altı yıl önce durdurmasına karşın, ABD Gıda ve İlaç dairesi hala bu kimyasalın gıdada kullanılmasına onay veriyor.