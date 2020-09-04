TabaAmCham ABD temsilcisinden ihracat değerlendirmesi

Geçmiş yıllarda düşük ihracat rakamları gerçekleşen ABD'ye pandemi sonrasında iş insanları yoğun ilgi göstermeye başladı. Temmuz ayında açıklanan ihracat rakamlarında, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke, 942 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu.

ABD EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

2010 yılında toplam 3.8 milyar dolar ihracat yapılan ABD'ye Türk iş insanlarının ilgisi her geçen gün artıyor. 2018'de 8.3 milyar dolara çıkan ihracat rakamı, 2019'da büyüyerek devam etti. Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olurken, ABD'ye yapılan ihracat, bir önceki aya göre yüzde 19.2 arttı.

ABD ile Çin arasındaki rekabetten faydalanan Türk iş insanları ABD'de stratejik ürünlerle bu ülkedeki pazar paylarını artırdı. ABD'deki Türk iş insanlarına danışmanlık hizmeti veren TabaAmCham (Türk Amerikan İşadamları Derneği) Amerika Temsilcisi Av. Şekip Hardal, pandemi sürecinde çok sayıda iş insanının ABD'ye ihracat yapmaya başladığını belirtti.

ABD'ye pandemi döneminde tıbbi malzeme ihracatının da arttığını belirten Hardal, “Amerikalılar, Türkiye'nin pandemi dönemindeki performansını gördü. Önümüzdeki dönemde bu artışın devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.