Toplantıda, MPİ üzerindeki şaibe iddialarının son bulması için çekilişlerin TRT'den canlı yayınlanması istendi. TRT'nin ise canlı yayın için talih kuşundan yılda 22 milyon lira istediği açıklandı.

Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ‘'Talih kuşunun tüyleri yolunuyor. İnsanlar şaibe iddiaları gündeme geldikçe bilet almaktan, çekilişlere katılmaktan vazgeçiyor, sanal kumara ilgi artıyor'' dedi.

ÇEKİLİŞ BAŞI 160 BİN LİRA

Toplantıda MPİ yetkilileri ise TRT'nin Milli Piyango, On Numara, Şans Topu, Sayısal Loto gibi oyunların canlı yayınında her çekiliş için 60-160 bin lira arasında ücret bedeli istediğini açıkladılar.

Yılda toplam 300 çekiliş yapılırken, çekilişlerin tümünü canlı yayınladığı takdirde yaklaşık 22 milyon liralık bir bedel ödemek zorunda kalınacağı için 2012'den itibaren canlı yayından vazgeçildi.

TRT'nin canlı yayın ücretine yüzde 455-679 zam istediği belirtilerek, fahiş zam talebi de eleştirildi.