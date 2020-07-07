Tam 6 bayram geçti sözünde duran yok!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, “İktidarın önünde iki önemli sınav var. Birincisi, emeklinin bayram ikramiyesine zam meselesi. İkincisi ise, yap-işlet-devret kapsamındaki köprü ve otoyolların verdikleri sözün gereği olarak ücretsiz olup olmayacağı. Yakında göreceğiz” dedi.

Tekin açıklamasında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2018 yılından beri hiç zam almadığını vurgulayarak, “Haziran 2018'de emekli olan vatandaşın 1000 lirası 700 TL olmuş durumda. İktidar yapacağı üç kuruş zammı emeklisine çok görmemeli” dedi.

ZATEN ÖDÜYORUZ

Tekin, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacağı için, ücretli olmaya devam edecek yap-işlet-devret projesi köprü ve otoyolların daha az kullanılacağını, dolayısıyla özel yollara Hazine'den milyonlarca dolar garanti bedeli ödenmeye devam edileceğini söyledi. Tekin, yap-işlet-devret projeleri nedeniyle geçmediği yolun ve köprünün ücretini zaten ödeyen vatandaşa en azından bu ve bundan sonraki bayramlarda tüm köprü ve otoyolların ücretsiz olması gerektiğini belirtti.