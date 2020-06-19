‘Tamamlayıcı emeklilik IMF projesidir’

Tekin, “IMF için ‘Türkiye'ye giremez' diyenler şimdilerde, IMF ne isterse yapmaya hazırlar. 17 yıl önce ‘Kıdem Tazminatı Yasası'nı değiştirmeniz lazım' diyen IMF'nin talimatını 17 yıl sonra uygulamaya almak istiyorlar” dedi.

“Kıdem Tazminatı Fonu ile birleştirilen zorunlu bireysel emeklilik sisteminin yeni versiyonunu işçiye dayatmak istiyorlar. Zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu yasayı veto etmişti. Şimdi bu vesileyle bir taşla iki kuş vurmak istiyorlar. Parasız kalan iktidar, bir yandan işçinin birikimine el koyarken diğer taraftan da IMF ye göz kırpıyor” diyen Tekin, şunları söyledi:

SALGIN FIRSATÇILIĞI

“Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu aşikâr. Ama kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırarak amacı dışında kullanımının önünü açacak her türlü girişime karşıyız. Salgını fırsata çevirip işçinin kıdem tazminatına el koymaya çalışmak ayıptır günahtır.

Mevcut sistemde uzun yıllar çalışmış bir işçi hayalini kurduğu 2. el bir arabayı alabilme imkânı varken şimdi hiçbir yaraya merhem olmayacak birikiminin sadece yüzde 25'ini alabilecek. O da 60 yaşına kadar yaşayabilirse.”

Tazminatları devredip ‘Kanal' yapacaklar

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “AKP hükümetinin asıl hedefi kıdem tazminatını bireysel emeklilik fonuna devredip paraları Kanal İstanbul Projesi'ne aktarmak. Yıllardır 19 müteahhitle yapılan ön anlaşmalar var. İhale yapamıyorlar, kasada para yok.

Tek umutları işçinin kıdem tazminatı” dedi. CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da, “Kıdem tazminatının fona devredilmesi işçinin, emekçinin elinde kalan son güvencesini elinden almaktır” açıklaması yaptı.