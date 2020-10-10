Tanzanya ve Senegal ile aynı lige düştük

2013 yılında belirlenen 2023 hedeflerinde kişi başı 25 bin dolar gelir ve 500 milyar dolar ihracat, yerini 10 bin dolar gelir ve 214 milyar dolar ihracata bıraktı. Bu hedeflerin bile tutmasının kuşkulu olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente, Türkiye'nin daha önce Avrupa Birliği'nin (AB) gelir seviyesine yaklaşan ve yatırım yapılabilir ülkeler grubunda olduğunu ancak şimdi Afrika ülkeleri seviyesine indiğini belirtti.

SAVRULUP DURUYORUZ

Yatırımda Tanzanya ve Senegal gibi ülkeler gibi aynı seviyelere gelindiğini anlatan Mente, “Türkiye yönetim değişikliğine gidip Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tüm yetkiyi bir kişiye ve onun aile yakınlarına verince hedefler de şaşmaya başladı. Rasyonel olmayan politikaların ve komplocu yaklaşımların sonunda savrulup duruyoruz” dedi.

İHRACAT DEĞERİ DÜŞÜYOR

Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinde düşüş olduğunu söyleyen Mustafa Mente, şu anda bu değerin 1.06'a dolara indiğini belirtti. Başkanlık sisteminden önceki son yıl olan 2017'de bu değerin 1.36 dolar olduğunu hatırlatan Mente, “Yeni yatırım olmadan üretim ve ihracat artışı olması mümkün değildir. Türkiye neden ihracatını artıramıyor çünkü yeterince yatırım ve teknolojik üretim yapılmıyor” dedi.