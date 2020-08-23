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Tapu, darphane gibi 64 milyar lira topladı

Vatandaş ev alırken yüklü vergi ödüyor. Son 5 yıl içinde tapu işlemlerinden 64 milyar 918 milyon TL toplanırken tapu harcının yüksekliği vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Başak KAYA
06:00 -
Haberler Ekonomi
Tapu, darphane gibi 64 milyar lira topladı

Son 5 yıl içinde tapu işlemlerinden 64 milyar 918 milyon TL para toplandı. Alıcı ve satıcının yüzde 2'şerden toplam yüzde 4 ödediği tapu harcının yüksekliği vatandaşların tepkisine neden oluyor. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, tapu harcının vatandaşa ‘yük' olduğunu belirterek, “Özellikle alt gelir grubu yıllarca çalışıp başını sokacağı bir ev almaya kalktığında devletin katkı vermesi gerekirken üzerine yük bindiriyor olmasından muzdarip” dedi.

CHP'li Hakverdi, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde son 5 yılda toplanan tapu harcı gelirlerini sordu. Ocak 2015 ila Haziran 2020 tarihleri arasında tapu işlemlerinden 64 milyar 918 milyon TL toplandığı açıklandı. 300 bin TL'lik bir dairenin tapu harcının 12 bin TL olduğunu, 350 TL de döner sermaye payı alındığını belirten Hakverdi, “Ödenen para 12 bin 350 TL'yi buluyor, bu miktarı ödemeden tapuyu alamıyorsunuz. Vatandaşlar yüksek tapu harçlarından çok şikayetçi. Oran 100 bin TL'lik ev için de, 10 milyon TL'lik ev için de aynı” dedi ve şunları söyledi:

“Tapunun topladığı para kendi bütçesi ile karşılaştırıldığında korkunç rakam ortaya çıkıyor. Kurum neredeyse Hazine'ye para toplama merkezi haline gelmiş durumda. Genel bütçeden aldığı payın ortalama 10 katını Hazine'ye geri toplayan kurum, vatandaşlardan vergi toplayan ikinci bir Maliye Bakanlığı'na dönüşmüş durumda.”

Çalışanlara pay verilmiyor
Tapu Kadastro çalışanları için döner sermaye adı altında para toplandığını ve çalışanlara bu payın verilmediğini söyleyen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 2015'ten bu yana vatandaşlardan 5 milyar 530 milyon TL döner sermaye adı altında para topladığını, ancak personele pay verilmediğini kaydetti.

 

Son güncelleme: 05:53 23.08.2020
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