Tarımda tehlike çanları çalıyor

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, corona virüsü salgınında gıda kıtlığı yaşanmaması için çiftçilere acil destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçiye destek verilmemesi halinde toplum olarak aç kalma riskiyle karşı karşıya kalınacağını belirten Aygun, bu yıl patates ve pirinç üretiminde sorun yaşanacağını, buğdayda da tehlike çanlarının çalmaya başladığını ifade etti.

GIDA KITLIĞI RİSKİ VAR

Dr. Aygun, corona virüsü salgınında gıda kıtlığı yaşanmaması için çiftçiye destek verilmesi gerekirken, çiftçinin açlığa mahkum edildiğini, 2020 yılı tarımsal destekleri verilmesi gerekirken 2019 yılı ödemelerin daha yeni yapılabildiğini, bu ödemelerde de elektrik borcu olan çiftçilerin destek alacaklarına bankalarda bloke konulduğunu söyledi.

Aygün, para kazanamadığı için icralık duruma düşen çiftçilerin hesaplarına bloke uygulandığı için mazot, gübre, prim desteklerini ya alamadığını ya da borcuna karşılık kesildiğini belirtti. Aygun, “Çiftçi corona virüsü salgını ile tam bir çıkmaza girdi.

Borç-harç içindeki çiftçi şimdi de hijyen masraflarını karşılamak durumunda. Sağlık sektörünün ardından en yaşamsal sektör gıda sektörüdür. Çiftçiye destek vermezsek aç kalırız, yakında raflar boşalınca bunu net bir şekilde herkes anlayacak” dedi.

PİRİNÇ VE PATATESTE SIKINTI

Bu yıl soğuklar nedeniyle patateste, yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle pirinçte yüzde 20'ye varan ürün kaybı olabileceği uyarısını yapan CHP Tekirdağ Millevtekili Aygun, çeltik kurullarınca su yetersizliğinden ve kuraklıktan dolayı Trakya'da çeltik sahalarında pirinç üretimine izin verilmediğini bildirdi.

Aygun, “Pirinçte net ithalatçı konumundaki ülkemiz, salgın ortamında yurtdışından ithalat da yapamama riski ile karşı karşıyadır. Tüm ülkeler kendi vatandaşının karının doyurma derdine düşmüştür” dedi.

TÜRKİYE HUBUBATTA SIKINTI YAŞAYACAK

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, 2001'de nüfusu 66.4 olan Türkiye'nin buğday üretiminin 19 milyon ton iken, 2019'da nüfusun 83.1 milyona ulaşmasına rağmen üretiminin 19 milyon tonla sınırlı kalındığına dikkat çekti.

Aygün, “Buğday, kuru fasulye, mısır, arpa, mercimek ve ayçiçeğinde yeterli değiliz. 2019'un ilk 11 ayında 26.474 ton kuru fasulye, 862 bin ton pamuk, 273.873 ton mercimek ithalatı yapıldı.

Yeterli olduğumuzu iddia ettiğimiz buğdayda ise 2019 yılında 9.8 milyon ton ithalat yapıldı. Bu rakam, 19 milyon ton olan üretimin yüzde 52'si kadar. Türkiye buğdayda kendi kendine yeterli değil” dedi.