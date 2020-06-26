Tekel bayilerinden 320 bin TL tepkisi

Bir grup AKP milletvekilinin hazırladığı yasa teklifine göre, gece saat 22:00 ila sabah saat 06:00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapan bakkal, market, bayi ve benzeri iş yerlerine 65 bin lira ila 320 bin lira arasında değişen tutarlarda para cezası kesilecek. Mevcut ceza miktarlarını artırmaya yönelik yasa teklifini Sözcü'ye değerlendiren Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar on binlerce esnafın kepenk kapatmak üzere olduğunu söyledi.

İŞ YERLERİ KAPANABİLİR

150 bin kişinin işsiz kalabileceğini ifade eden Dündar, “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde alkollü içecekler satışına yönelik maddelerin yer aldığını görüyoruz. Alkollü içeceklerin satışına yönelik alınmaya çalışılan önlemleri anlıyoruz. Bununla birlikte anayasadaki ticaret özgürlüğünün ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinin dikkate alınmasının öneminin altını yeniden çizeriz. Orantısız düzenleme ve yaptırımların binlerce işletmeyi kapanma noktasına getirebileceğini ve 150 bin kişiyi işsiz bırakıp, ailesiyle birlikte geçim sıkıntısına sürükleyeceğini ifade etmek isteriz” dedi.

RUHSATLAR 01.00'E KADAR AMA…

18 yaşından küçüklere alkol satışı yapılmadığını belirten Dündar, “Öncelikle vurgulamak isteriz ki yaş sınırı ile ilgili düzenlemelere zaten uygun hareket ediyor ve 18 yaşından küçüklere hiçbir şekilde alkol satışı yapmıyoruz. Emin olmadığımız durumlarda mutlaka kimlik kontrolü yapıyoruz. Bu nedenle bu konunun kanun teklifinde neden yer aldığını anlamış değiliz. Covid-19 döneminde ciddi bir iş ve gelir kaybına uğradık. 22:00 sonrası alkol satışının yasak olması bu olumsuz etkiyi daha da artırdı. Çoğumuzun ruhsat saatlerinin 01.00'e kadar geçerli olmasına rağmen 22.00 sonrası alkol satışı yapılamamasının nedenini zaten anlamakta güçlük çekiyoruz. Dükkânımız açık ama satış yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR UYARI YAPILMADAN…

Mevcut cezaların hali hazırda oldukça yüksek olduğunu ifade eden Dündar, “Vergisini ödeyen, yasalara uyan biz esnaflar kepenklerimizi kapatırken, yasa dışı ticaret yapanlar, kural tanımıyor. Sahte içkilerle halk sağlığını tehlikeye atan bu kişiler aynı zamanda devletin vergi geliri kaybına uğramasına neden oluyor. Bununla birlikte 2020 yılı içinde saat yasağına ilişkin ceza alt limiti yeniden değerlemelerle birlikte zaten 63 bin TL ile 319 bin TL arasında çok yüksek bir seviyedir. 22.01'de dükkanındaki müşterisinin ödemesini alan bir esnaf, hiçbir uyarı dahi almaksızın 1 dakika için bile zaten ticari hayatının sonlanmasına neden olacak bir ceza ile karşı karşıya kalıyor” şeklinde konuştu.

YASAK 24.00'E ÇEKİLMELİ

Yasak saatinin değiştirilmesini istediklerini belirten Dündar açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

“Ayrıca mevcut yönetmelikte TAPDK belgelerinin iptaline dair hükümlerin yer almasına rağmen ruhsat iptali konusunun neden bu kanun teklifinde gündeme getirildiği de anlaşılamamaktadır. Ekonominin belirsiz olduğu ve on birlerce küçük esnafın ayakta durmakta dahi zorlandığı böylesi bir pandemi sürecinde biz yeni yaptırımlar değil ticaretimizin sürdürülebilirliğine can suyu olacak düzenlemeler görmeyi bekliyoruz. Zaten anayasamızın ilgili maddesinde de devletimizin esnafları ve esnaf faaliyetlerini desteklemesi gerektiği de açıkça düzenlenmiştir. Talebimiz, 22.00 yasağının 24.00'e çekilmesi ve insanların sağlık politikaları kapsamında evde kalmaya teşvik edildiği bu süreçte, evlere teslim yönteminin önünün açılmasıdır. Ayrıca ceza kesilmeden önce esnafın yazılı olarak uyarılmasını sağlayan bir düzenlemenin de adil olacağı inancındayız.”

