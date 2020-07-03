Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu! Temmuz ayında kiraya ne kadar zam gelecek?

Temmuz 2020 kira artış oranı belli oldu. Kiracılar şimdi kira artış oranının ne kadar olduğunu merak ediyor. Enflasyonun açıklanmasıyla beraber kira artış oranı da yeniden hesaplandı. Peki Temmuz ayında kiralara yüzde kaç zam gelebilecek?

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranları da belli oldu. Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı.

NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. (İHA)